Alternativet klar med fire kandidater

Furesø - 12. april 2021 kl. 10:56 Kontakt redaktionen

FURESØ: Sølle 62 stemmer skilte Alternativet fra at opnå en plads i Furesø Byråd ved kommunalvalget i 2017. Nu gør partiet endnu et forsøg.

Partiet har afholdt opstillingsmøde, og har fire kandidater, to gengangere og to nye navne.

Lokalformand Allon Hein Sørensen står også denne gang i spidsen for partiet.

- Vi har set en fremgang i antallet af lokale medlemmer her de sidste par måneder. Det tror jeg skyldes den ro og stabilitet vi på landsplan har fået omkring hele vores organisation. Det indikerer for mig, at der stadig er god opbakning til os og den kamp for natur, miljø og klima vi repræsenterer her i Furesø, siger Allon Hein Sørensen, som har været en flittig tilhører ved byrådsmøder, haft sæde i råd og bestyrelser udpeget af byrådet samt ført valgkamp som folketingskandidat for Alternativet.

Hanne Juel tager også en tørn mere for partiet. Hun er uddannet biolog og grøn ildsjæl er kendt af mange - både i Hareskovby hvor hun bor, og i resten af kommunen. Hanne har derfor også helt naturligt i mange år været engageret i frivilligt arbejde i Danmarks Naturfredningsforening.

Per Christian Long der tidligere har siddet som formand for Alternativet i Furesø, er også at finde på listen. Per brænder blandt andet for sundhed og alternativ behandling, og flere kender ham måske også som den tidligere optiker på Akacietorvet i Farum.

Jan Nikolai Kristensen fra Farum, er siden 2019 kasserer i Alternativet Furesø. Jan har i mange år været engageret i kampen mod international ulighed gennem bl.a. Oxfam IBIS, og arbejder i dag med organisering af internationale foreninger og konferencer. Han lægger en del af sin aktive fritid som medlem af en af skolebestyrelserne i Furesø, og som træner i Farum Boldklub.

Der vil blive afholdt endnu et opstillingsmøde senere på året, da der ved det første opstillingsmøde lod til at være yderligere interesse fra flere af medlemmerne for at stille op.

- Jeg tror, at nogle af vores medlemmer valgte at afvente resultatet af opstillingsmødet, og lige ville se hvordan listen i første omgang kom til at se ud, eller måske har haft behov for tidsmæssigt at prioritere andre ting her på det sidste. Derfor regner jeg med, at kandidatholdet bliver styrket yderligere. Hvem ved, måske tendensen omkring tilgang af medlemmer fortsætter, og der derfor når at komme flere til,

som også gerne vil støtte kampen for den grønne dagsorden lokalt ved at stille op for os, forklarer Allon Hein Sørensen.

Alternativet har indgået teknisk valgforbund med Enhedslisten og SF, hvilket i den grad styrker muligheden for to mandater til venstrefljen i Furesø Byråd.

Ved det seneste valg stillede Katarina Ritz op for Alternativet., Hun stiller ved dette valg op for Socialdemokratiet.

