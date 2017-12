Alternativet kæmper videre

Så tæt på og så alligevel så langt fra. Alternativet fik ikke en plads i byrådet. 2,9 procent var lige præcis ikke nok. 62 stemmer mere, så havde byrådspladsen været i hus. I så fald havde det rød-grønne valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet fået to pladser, den sidste var via valgforbundet gået til Alternativet.

- Et eller andet sted er det forkert kun at gøre opmærksom på sig selv, når der er valg hvert fjerde år. Det lange, seje træk er det afgørende. Vi er fortsat nye og der er meget, vi gerne vil indhente, siger Allon Hein Sørensen.

Med 87 medlemmer af partiforeningen i Furesø er grobund for optimisme. Alternativet vil have endnu flere ombord.

- Ikke mindst fordi Furesø jo allerede er en meget grøn kommune, og vi ved at det er noget borgerne prioriterer enormt højt. Vi tror derfor der er et kæmpe potentiale for at få nogle af dem, der deler vores vision ombord, så vi kan styrke vores indsats for den grønne dagsorden i kommunen yderligere, og måske blive den kommune i Danmark, som alle andre vil skele til som positivt eksempel, når det handler om bæredygtighed.

- Vi har prøvet at få borgere og interesseorganisationer til at være en del af vores politiske udvikling. I starten var der næsten ingen interesse, men nu har vi fået noget momentum på, som vi gerne vil beholde, forklarer Allon Hein Sørensen, som fortsat vil følge byrådsmøderne og deltage i debatten.

- Personligt er jeg blevet meget interesseret i det og vil ikke give op på grund af et bump i vejen. Nu har jeg god tid til at sætte mig ind i detaljerne. Vi vil fortsat følge byrådsmøderne, og vi har fortsat et godt samarbejde med Enhedslisten, fortæller Allon hein Sørensen, som har tænkt sig at sørge for at borgmester Ole Bondo Christensen lever op til valgløfterne om mere velfærd.