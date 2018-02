Alma skriver bog om stammeri

Netop det faktum, at hun ikke stammer helt vildt, har været en udfordring. For hvordan håndterer man egentlig det. Pudsigt nok er der bøger om det at stamme, men de fokuserer på personer, der er hårdt ramt.

- Jeg får selvfølgelig hjælp af min forældre, både min mor, som selv har skrevet nogle kogebøger, og min far som er tekstforfatter. De hjælper mig både med min skrivning, men også med min historie, da der er mange ting, jeg ikke selv kan huske fra da jeg var lille, og så har de jo også et forældresyn på det at have en barn der stammer, hvilket jo også er vigtigt at fortælle. Udover dem får jeg tips og hjælp af en af vores venner som hedder Søren Anker Madsen, han er forfatter og arbejder for et forlag, forklarer Alma Lykkegaard, som har en drøm om at blive fotograf.