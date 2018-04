Nick Allentoft debuterer som forfatter med »Velfærdsillusionen«

Send til din ven. X Artiklen: Allentofts bog revser samfundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allentofts bog revser samfundet

Furesø - 26. april 2018 kl. 10:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sin tid gik han efter borgmesterposten i Furesø Kommune, men nu har journalisten Nick Allentoft kastet sig over en karriere som redaktør for www.denoffentlige.dk og en sidegesjæft som forfatter.

Nu udkommer hans første bog. Den har fået titlen »Velfærdsillusionen« og fortæller om en krise i velfærdssamfundet.

Den danske velfærdsmodel bliver hyldet verden over som et mønstersamfund. Et trygt og velstående samfund, som sikrer lige vilkår for alle og tager hånd om dem, der snubler. Det er en model, som over årtier har samlet bred opbakning blandt danskerne. Den model er nu truet indefra og fremstår mest af alt som en illusion.

- Vi står med en på mange måder skjult krise. Den bliver først for alvor synlig, hvis man på grund af en livskrise pludselig tilhører de 20 pct. af befolkningen, som rent faktisk har brug for velfærdsstatens ydelser for at opretholde tilværelsen, lyder det fra Nick Allentoft som fortsætter:

- Men hver dag opdager flere og flere, at der reelt ingen tryghed er, hvis livskrisen indfinder sig. Fortsætter det, risikerer vi i de kommende år at opleve politiske omvæltninger, der kan udløse et opgør med den nuværende samfundsindretning. Stadig flere borgere oplever sig udsatte, marginaliserede og ladt i stikken i en grad, så nogle vælger at tage deres eget liv, mens andre mobiliserer sig i vrede mod en fælles fjende; den velfærdsstat, som skulle hjælpe dem, siger Nick Allentoft.

I bogen møder vi frustrerede borgere, der ikke kan få den hjælp, de har brug for, men også desillusionerede medarbejdere, der ikke kan levere den hjælp, borgerne har brug for, resignerede ledere og rådvilde politikere, der styrer efter økonomiske måltal uden at vide, om det gavner borgerne