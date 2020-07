Nick Allentoft bruger sine egne erfaringer med at opdrage børn i Bogen til far.

Send til din ven. X Artiklen: Allentofts bog klar til andet oplag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allentofts bog klar til andet oplag

Furesø - 03. juli 2020 kl. 15:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Journalisten og forfatteren Nick Allentoft har den sidste tid været land og rige rundt med sin nye bog »Bogen til Far«.

- Bogen er blevet godt modtaget både af læserne, som kalder den fremragende og at den gør livet nemmere som far. Håbet med udgivelse op til Fars dag var at få bogen etableret som oplagt gaveide, og det må vi sige er lykkedes, for vi forventer at sætte andet oplag igang efter sommerferien, lyder det fra Nick Allentoft.

Målet med bogen er, at give nybagte fædre et indblik i udfordringerne samt at sætte gang i en samfundsdebat.

- Det har været interessant at se reaktionerne, for bogens budskab om, at alle vinder, når far er nærværende taler midt imod mandehørmen, som Nordisk Råd har sat på tal. Ifølge en undersøgelse fra sidste år vil ni ud af ti fædre rigtig gerne være nærværende. Men de tror ikke andre mænd er enige. Det er jo lidt pinligt, hvis nybagte fædre rammer ind i en mandekultur, der i grunden er falsk. Måske er det en generationsting, for de unge fædre, jeg møder - og det er alle farver, hvis man må sige sådan - er meget nysgerrige og oprigtige omkring deres verden, fortæller Nick Allentoft.

Det er ikke helt let at trænge igennem. For kvinderne sidder på ordførerposterne på familieområdet.

- Her op til sommerferien har vi sendt bogen til flere politikere på Christiansborg i håb om, at de vil hjælpe med at tale betydningen af den nærværende far op, og rette opmærksomheden på behovet for at tale mere om familiepolitik, siger Nick Allentoft og fortsætter:

- Helt konkret har jeg noteret mig, at der er rigtig meget fokus på fædrebarsel. Her tager mænd en dags barsel for hver ti dage mødrene tager, så vejen er lang, hvis man forestiller sig ligestilling ad den vej. Jeg har opfordret arbejdsmarkedets parter og politikerne til at se bredere, for jo flere mænd, der opdager værdien af at være i børnenes liv fra begyndelsen, jo flere krav til fremtidens børnefamilier stille til såvel arbejdsgiver som indretningen af velfærdsstaten. Vi får brug for at tale mere fleksibilitet og flere valgmuligheder, fordi alle familier er forskellige.

- Min pointe er, at man fra beslutningstagernes side i mange år har fredet familieområdet i en forestilling om, at det hører under privatlivets fred. Problemet er dog, at velfærdsstaten og arbejdsmarked har utrolig stor indflydelse på vores familieliv fra overenskomster over institutioner til pensions- og lønrammer. Her er der stigende behov for at modernisere forholdene, så de passer til nutidens og fremtidens familieliv.

En stresset hverdag

Nick Allentoft har også en anden point. For nutidens børnefamilier er langt hårdere ramt arbejdsmæssigt og med husarbejde end tidligere generationer.

- Hvor der før var en voksen i lønarbejde omkring 40 timer ugentligt er der i dag to voksne i beskæftigelse omkring 70 timer ugentligt. Samtidig skal de to voksne drive hjemmet med de opgaver, der følger her. Man kunne fristes til at tro det er blevet nemmere med vaskemaskiner, daginstitutioner og digital underholdning. Men det er gået modsat. Rockwool Fonden skriver i bogen "Vil der være hænder nok?" at familiens samlede arbejdstid i hjemmet - husarbejde - steg fra 1910 timer årligt i 1987 til over 2500 timer i 2001. Det kalder på opmærksomhed, fordi vi måske her har et delvist svar på væksten i stress og depression, lyder det fra Nick Allentoft.