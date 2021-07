Foto: Allan Nørregaard

Alle skal op af sofaen efter corona

Vi ved det allesammen - corona har vendt op og ned på alt. Og det gælder også foreningslivet i Furesø. Nedlukning på nedlukning har fået medlemmerne til at sive, og krisen kradser stadig.

Furesø - 07. juli 2021

Nu skal et stort arrangement for foreninger inden for kultur, idræt, spejder og aftenskoler få medlemmerne tilbage i folden, og også gerne nye til.

- En masse foreninger har haft det svært under coronakrisen. Når lille Nikolaj ikke har kunnet få lov at gå til fodbold, har der måske været forældre, der har følt sig fristet til ikke at betale kontinent. De melder sig ud - eller lader være med at betale, siger Mogens Daniel Bruun, som er formand for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune og desuden sidder i Furesø Idrætsråd.

- Det hele har jo ikke været kulsort. Der er også enkelte foreninger, som har haft medlemsfremgang. Men det er et fåtal. Og vi kan frygte, at nogle foreninger har svært ved at genvinde det medlemstal, de havde før corona, siger han.

Foreningsmarkedsdag Et bud på en løsning har fået navnet Genstartsdag og gennemføres lørdag den 4. september med Åbent Hus rundt omkring i foreningslivet og en fælles koncertoplevelse på Furesøbad, hvor det syv-personers store band »Trypical Cumbia« spiller.

- Vi har diskuteret det i Folkeoplysningsudvalget, og så opstod idéen om at holde sådan en markedsdag for hele foreningslivet, siger Mogens Daniel Bruun og fortsætter:

- Navnet Genstarts Dag siger jo en hel masse om, hvad det er. Vi holder et brag af en dag, hvor vi gør opmærksomme på, at nu er vi her igen, vi er klar igen, kom og se, siger han.

Dagen falder sammen med arrangementet »Farverige Furesø«, hvor Integrationsrådet fejrer kommunens mangfoldighed på Værløse Bymidte med musik, udstillinger, underholdning og streetfood med smagsprøver af mad og drikke fra alle verdenshjørner.

Ud på gader og stræder Og det er kun godt, mener Mogens Daniel Bruun.

- Vi gør en fælles sag den dag og skal ud og have folk op af sofaen og ud på gaderne og stræder, ned til Furesøbad og alle de steder i kommunen, hvor der bliver aktiviteter, siger han.

Hvor og hvad der præcis skal ske, er ikke lagt fast endnu, og det vil også være meget op til de foreninger, der vil være med.

- Vi er måske lidt sent ude, men vi håber alligevel mange vil komme og melde sig under fanerne. Så laver vi et brag af en dag for hele folkeoplysningsområdet. Vi skal have alle trukket af stalden, både børn og voksne, siger han.

Programmet for Genstats Dagen 4. september udvikler sig løbende og lægges på Furesø Kommunes hjemmeside i løbet af august måned på hjemmesideadressen www.furesoe.dk/genstartsdag.