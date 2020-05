Se billedserie Sophia Palsgaard Grassi, der går i 2.i, jubler over muligheden for at vende tilbage til vennerne og daglidagene på Kruses Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Alle elever er tilbage på Kruses Gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle elever er tilbage på Kruses Gymnasium

Furesø - 27. maj 2020 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en måned siden vendte 3.g'erne tilbage til Kruse som led i genåbningen af landet. Og nu er turen kommet til 1.- og 2.g'erne. Egentlig skulle de have fortsat med virtuel undervisning resten af skoleåret, men den positive udvikling med corona-smittetrykket i Danmark gjorde det muligt at fremrykke deres fysiske tilstedeværelse på gymnasiet.

Glæden er derfor stor hos de yngste gymnasieelever på Kruse, som onsdag kan se deres lærere og klassekammerater i øjnene uden at kigge på en skærm.

- Jeg glæder mig virkelig til at se folk fysisk og være fysisk til stede i undervisningen. Det har været meget trættende og energikrævende at skulle sidde så meget foran computeren og deltage i fjernundervisning, fortæller Sophia Palsgaard Grassi, der går i 2.i.

Kruse-eleven forklarer, at det var meget sjovt med virtuel undervisning i starten af nedlukningen, fordi det var nyt og spændende.

- Men som tiden gik var det bare ikke fedt længere. Jeg har virkelig savnet at stå op og gøre mig klar til at komme i skole og se mine venner. Jeg har set min kæreste og 4-5 af mine klassekammerater de sidste måneder. Men jeg har også mange venner i 3.g, og det var bare vildt trist ikke at kunne fejre dem på deres sidste skoledag, understreger Sophia.

En halv dag på Kruse bedre end ingen

Som følge af myndighedernes arbejde med at begrænse smittetrykket vender Kruse-eleverne ikke tilbage til en skoledag, som de kender den. Politisk er det besluttet at begrænse 3.g'ernes prøveaktiviteter og dermed udvide deres undervisningstilstedeværelse på skolen. For at kunne

leve op til myndighedernes forholdsregler vedrørende fysisk afstand må 1.- og 2.g'erne derfor acceptere en holdopdelt skoledag, hvor nogle klasser er på Kruse om formiddagen og andre om eftermiddagen.

Det ændrer dog ikke ved begejstringen over mere fysisk tilstedeværelse, pointerer 1.g'eren Christian Hjelm Haargaard.

- Vores klasse er blevet delt op, så vi er i to lokaler for at kunne overholde retningslinjerne. Og det er jo helt fint, at det skal være sådan. Det er stadig bedre at se halvdelen af klassen end slet ikke at se dem, siger han.