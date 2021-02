I modsætning til sidste år bliver de ekstra penge til normeringer fordelt jævnt til alle institutioner i Furesø. Arkivfoto: Anne Lønstrup

Alle dagsinstitutioner får glæde af nye penge til bedre normeringer

Furesø får to mio. kr. ekstra til bedre normeringer. De skal fordeles ligeligt til alle institutioner, har et enigt byråd besluttet

Furesø - 18. februar 2021 kl. 11:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Dagtilbuddene i Furesø får i år glæde af yderligere 2,1 millioner kroner fra staten, som skal bruges til at sikre bedre minimumsnormeringer. Det betyder, at Furesø Kommune modtager seks millioner kroner i statslige midler til bedre normeringer i daginstitutioner, da der sidste år blev givet fire millioner kroner ekstra. Derudover afsatte byrådet ved budgetforhandlingerne yderligere to millioner kroner til området i de kommende år.

De første fire millioner kroner fra staten blev sidste år fordelt skævt på institutionerne, da halvdelen af midlerne gik til dem, der har flest børn og familier fra udsatte positioner. Den anden halvdel blev anvendt dels til at styrke sprogindsatsen i vuggestuen og dels til overgang fra børnehave til FFO i alle dagtilbud, og denne fordeling fortsætter i 2021. Men de ekstra godt to millioner bliver nu fordelt ligeligt til alle institutioner ud fra deres børnetal. Det vedtog et enigt byråd på det seneste byrådsmøde i januar.

Mere uddannet personale Det betyder også, at der skal ansættes flere pædagoger, som der lige nu er rift om blandt kommunerne på grund af de nye tilskud. Det fortalte udvalgsformand i dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S) til byrådsmødet.

"Det er en proces, der er i gang i alle kommuner omkring os, så derfor skal vi spille på alle strenge, for at sikre os, at det er hos os, at pædagogerne har lyst til at arbejde, og at de også har lyst til at blive her," sagde hun og tilføjede, at der også vil blive arbejdet med at få flere pædagoger til at gå op i tid.

Pengene fra staten behøver ikke nødvendigvis at gå til at ansætte flere hænder, men kan også gå til efteruddannelse, som kan højne kvaliteten i de enkelte institutioner. Tine Hessner (R) nævnte, at andelen af uddannet personale i Furesø ligger på 52 procent.

"Det er blandt den dårligste tredjedel i Danmark, så det skal vi have gjort noget ved. Har I drøftet om midlerne skal gå til kompetenceløft?," spurgte hun Bettina Ugelvig Møller.

Svaret fra udvalgsformand var, at målet er en fordeling på 60 procent uddannet personale, men at det er op til den enkelte institution at vurdere, hvordan de helst vil bruge pengene, som de nu får tildelt.

"Vi har ikke fra politisk hold været konkrete om, hvad pengene skal bruges til ude i de enkelte institutioner. Det handler om, hvad behovet er, men vi forventer, at pengene også går til normeringer," sagde hun.