Skiltene ved Furesøbad er ikke til at komme udenom, hvis man vil ud på badebroerne.

Send til din ven. X Artiklen: Alger spolerede årets største badeweekend Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alger spolerede årets største badeweekend

Furesø - 10. august 2020 kl. 11:40 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et gammelt problem dukkede atter op ved Furesøbad netop som sommeren for alvor fik fat. Hele weekenden har der været sat skilt op ved strandkanten med teksten »Badning frarådes«.

Det fik betydning for tilstrømningen af gæster til det der på forhånd lignede årets største badeweekend. Temperaturer på over 30 grader fik lysten til at køle knoglerne ned til at stige.

- Det burde have været årets største weekend, men det blev det ikke. Der var dog fortsat en del gæster. Og en del valgte at bade. Det er ikke et forbud. Det er frarådning, lyder det fra Furesøbads inspektør Michael Bay Olsen.

Han har været inspektør i mere end en kvart århundrede, og ærgrer sig over, at et gammelt problem atter dukker op.

- Det er efterhånden lang tid siden, at vi har haft den slags problemer. Selv i kanonsommeren 2018 havde vi ingen problemer, fortæller Michael Bay Olsen.

Årsagen til frarådningen er, at sigbarhedsprøverne ikke er gode nok. Lørdag morgen var sigtbarheden nede på 30 centimeter. Derfor kom skiltene op. Mandag formiddag var det blevet bedre, men ikke godt nok.

- Den er forbedret til 70 centimeter, men skal helt op på en meter, før vi fjerner skiltene igen. Vi tager prøver hele tiden. Vi gør det hver eneste time lige for tiden, siger Michael Bay Olsen.

Rudersdal Kommune var for en uge siden fremme med en lignende melding. Nu er det så Furesøbads tur, men det vides endnu ikke med sikkerhed, hvilken type der skaber problemeerne.

- Vi kan ikke sige det endnu. Det tager fire dage at få lavet en prøve. Vi går ud fra, at det er de farligste alger. Det er blågrønne alger, lyder det fra Michael Bay Olsen.