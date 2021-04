Alexander er vokset op med en dansk mor og iransk far: "Hvis du stikker lidt ud, så snakker folk"

Det er en solskinsrig onsdag formiddag, da Furesø Avis møder Alexander Mayah Larsen ved Syvstjerneskolen i Værløse. Den murstensgule skole var med til at danne rammen for hans opvækst i Værløse, som både var tryg, men som også var præget af en stor splittelse som barn af en dansk mor og en iransk far. Nu er han 30 år og uddannet skuespiller, og om få timer skal han være klar til prøverne på forestillingen Hobitten, som det Kongelige Teater snart har premiere på. I stykket spiller han rollen som Fili, men det er ikke derfor, at vi møder ham på barndomsskolen.

Det skal i stedet handle om hans debut som forfatter, da Alexander Mayah Larsen i maj udgiver digtsamlingen 'Kongen leve' på Gyldendal. Han kalder selv bogen for et kritisk og kærligt fader-portræt, der tager udgangspunkt i hans egen opvækst i Værløse. En barndom, der på nogle måder gjorde ham skrup forvirret, da forældrenes forskellige kulturer trak i hver sin retning, og som også afslørede bagsiden ved at bo i et lille forstadssamfund, hvor snakken hurtigt går.

"Digtsamlingen er inspireret af ægte begivenheder, der handler om mit hjem i Værløse. Den berører problematikker i vores samfund, som er meget betændte lige nu og den handler om, hvordan det er at vokse op i en lille forstad på godt og ondt. Den handler også om, hvor dårlige vi har været til at integrere flygtninge," fortæller han.

"Jeg går forbi skolen hver gang, at jeg besøger min mor, men det er meget længe siden, at jeg har siddet her i gården, men det føles fint. Jeg havde faktisk klasselokale lige der," siger han og peger ned mod det bagerste lokale i den ene fløj.

Det var på mange måder en tryg barndom, hvor han havde mange gode kammerater på skolen, men alligevel har Alexander Mayah Larsen ikke kunnet undgå at føle sig anderledes på grund af sin hudfarve og på grund af sin far. På skolen var han nærmest den eneste med anden etnisk baggrund.

"Da jeg var yngre, husker jeg det som trygt, men som jeg blev ældre, blev jeg mere og mere opmærksom på at se anderledes ud, og følte at der var mange, der kommenterede, at jeg ikke ligner en dansker. Men jeg har ikke haft en dårlig klasse, der mobbede mig, det var mere de andre stemmer rundt omkring i byen," siger han.

De flyttede til Værløse og senere kom Alexander Mayah Larsen og hans et år ældre storebror til verden. I de første år hans far boede i Danmark elskede han at være her og han havde ikke lyst til at praktisere sin muslimske tro.

Hans far, som i digtsamlingen bliver kaldt 'Baba', der betyder far på persisk, kom til Danmark i starten af 1980'erne som politisk flygtning fra Iran. Dengang var han i starten af 30'erne og ved et busstoppested i Mørkhøj mødte han sin kommende kone, som var socialpædagog.

"Min mor er erklæret ateist, og hun og min far lavede en aftale om, at han ikke ville være muslim. Han ville gerne leve efter den danske kultur og passe ind i det danske samfund. Men jo mere modstand han mødte i samfundet, desto mere trak han sig ind i sin tro," fortæller Alexander Mayah Larsen.

Baba endte i stedet med at arbejde som blandt andet buschauffør, taxachauffør, opvasker på Herlev Hospital og som portør, og han har også haft sin egen shawarma restaurant på Nørrebrogade. Samtidig kæmpede han med at lære sproget.

Hjemme i Iran var faren uddannet revisor og arbejdet som dette, men uddannelsen blev ikke godkendt i Danmark. Derfor fortalte han rundt i byen, at han var uddannet ingeniør for at høste anerkendelse og accept.

"Han har fortalt mig mange gange, hvor svært det har været at blive accepteret som indvandrer. Han siger, at tilbage i 80'erne var det noget helt andet, der stod danskerne med åbne arme. Men han siger, at det har ændret sig virkelig meget."

Alexander Mayah Larsen er både lattermild og rolig, mens han fortæller om sin opvækst, selvom der kommer tunge emner på bordet. Han fortsætter med at fortælle, hvordan stemningen i hjemmet blev mere og mere trykket i takt med, at hans far ikke kunne finde sin rette plads i samfundet.

KONGEN LEVE Baba er lidt over et hundrede og halvtres centimeter høj

han ryger vandpibe med kokossmag

og spiser pistacienødder fra en bunke på sin store mave

baba kæler med sine klunkegardiner

imens han dikterer fra den sorte læderstol

hvis man siger kongen imod

får man én på hovedet

hvis man giver kongen ret

får man en fribillet til paradis

baba elsker at prale med sine ingeniørformler

som han aldrig har ført ud i livet

han siger jobcentret har svigtet ham

babas Shawarma House på Tagensvej lukker og slukker

danskerne vil hellere købe kurderens

der er ikke så meget krydderi i

baba er flad

har brugt alt sit guld på beskyttelsespenge

så han kører bus om dagen og taxa om natten

"Min far begyndte at sige, hvordan vi skulle leve, og han brugte religionen som psykisk terror. Han begyndte at hade Danmark, og alt det, han kæmpede med, læssede han af på min mor, bror og jeg. Han havde til tider en aggressiv adfærd over for os, og han ville for eksempel ikke have, at vi drak eller spiste svinekød.

Han sagde, hvis du gør det her, så straffer gud dig, og for et barn der i forvejen føler sig splittet, så bliver du endnu mere forvirret over, hvordan du så skal passe ind i samfundet. Bogen er derfor ligeså meget en kritik af min far, da han også har gjort nogle forfærdelige ting, men jeg prøver at give et nuanceret billede af det," fortæller han.