Albertes gyldne slag

Bedst, når det gælder.

En uhyre sjælden egenskab, som kendetegner de bedste spillere. Alberte Thuesen stod med et enormt pres på sine skuldre. Det stod lige i EM-finalen mellem Danmark og Spanien. De lokale tilskuere i Valencia gjorde alt for at presse de danske spillere. Til sidste handlede det om Albertes single. På 17. hul gjorde hun det så.