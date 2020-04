Øverst fra venstre er det Alberte Thuesen, Astrid Buch Leander, Freja Brinck, Daniel Nguyen, Sofie Ussing og Tue Alleslev Lange.

Alberte, Frida, Sofie, Astrid, Tue og Daniel kæmper om talentpris

Furesø - 29. april 2020

Ud af 17 indstillinger har en dommerkomite udvalgt seks talenter, som er nominerede til Furesø Kommunes Talentpris 2020.

- Også i år blev vi imponerede over de mange dygtige og ihærdige unge, vi har i kommunen", understreger Tine Hessner (RV), formand for dommerkomiteen og Udvalg for kultur, fritid og idræt. Hun håber, at mange borgere vil anbefale kandidaterne.

- Talenterne udviser hver især et højt niveau, en passioneret indsats og er gode forbilleder. De er også udfordrede under Corona og derfor er det særlig vigtigt i år, at vi også hylder vores talenter i Furesø. Talent skal ikke stå stille, fordi samfundet gør, også selv om man ikke kan udfolde sig på vanlig vis, og må vinke farvel til store sportsstævner, koncerter, udstillinger mm. Jeg krydser fingre for, at de alle seks finder vej gennem denne udfordrende tid med engagement og målrettethed, der kan inspirere andre, siger hun.

Frem til den 18. maj kan anbefale sin favorit pr e-mail på: ungttalent@furesoe.dk eller på www.furesoe.dk/talentpris. Torsdag den 28. maj er stadigvæk datoen for uddelingen af dette års talentpris, men det kan ændres i takt med anbefalingerne for coronasmitte.

De nominerede er:

Frida Marie Kofod Brinck, 17 år, volleyball.

Frida har spillet 24 ungdomslandsholdskampe og har fået debut for Holtes ligahold i ligaen og Europa Cup.

på ungdomslandsholdet og to kampe med Holtes Liga Damers kampe i Europacuppen, hvor en af kampene blev spillet i Schweiz.

- Frida er kendetegnet ved at være en meget alsidig og intelligent boldspiller, der både leverer på højt niveau, men også gør alle omkring sig endnu bedre, siger klubtræner Sven-Erik Lauridsen.

Tue Alleslev Lange, 16 år, skuespil.

Tue har spillet med hos Teatergruppen Syvstjernen siden 2013. Han mestrer skuespillet og har gennem årene udviklet sig enormt gennem en række bærende hovedroller.

- Tue er en fremragende skuespiller, der altid udmærker sig som værende blandt de bedste på scenen, hvor han gerne danser eller synger solo. Også udenfor rampelyset er han et inspirerende ungt menneske, der med sit engagement er en stor inspirationskilde og rollemodel for de yngre medlemmer i Teatergruppen, lyder det i indstillingen fra Henrik Brix Kronborg.

Sofie Ussing, 15 år, maleri.

Sofie er indstillet af Skovhusets Billedskole, hvor hun har gået på malerhold siden 2015. Sofie har fra starten vist et stort talent inden for både tegning og maleri, og har et sikkert blik for farvesammensætning. Sofies seneste værk fra Skovhusets Billedskoles udstilling i januar er netop blevet solgt - en kombination af collage og maleri, der forestiller et ansigt. Samme værk blev optaget på den censurerede udstilling "Ungdommens Vårsalon" for børn og unge (13-19 år) på Københavns Rådhus.

- Hun har sans for farver, proportioner og komposition, og kan også give sine figurer udtryk, så de bliver spændende for beskueren. Hvis hun beslutter sig for at følge sin interesse for tegning og maling, vil hun efter min mening kunne gøre det til sin levevej, lyder i indstillingen fra Birde Poulsen.

Daniel Nguyen, 16 år, klaver

Daniel har gået til klaver på Furesø Musikskole i seks år. I 2019 blev han optaget på Musikskolens talentlinje. Den 8. marts fremførte han til alles beundring det krævende klaverstykke "Nocturne op. 6 nr. 2" af Clara Schumann til en koncert i Skovhuset. Daniel er desuden blevet kapelmester på Furesøs Ungemusical "Grease«.

- Daniel er et ungt, fremadstormende klavertalent med et stort engagement i både sit eget klaverspil, men også i alle de sammenspils- og koncertarrangementer han deltager i, skriver klaverlærer Cecilia Rischel i indstillingen.

Astrid Buch Leander, 14 år, skrivekunst

Astrids noveller byder på dybe og skæve tankegange, som folder nye universer ud for læseren. Et stort talent, som med poetisk og klart sprog viser, at hun læser meget, og kan omsætte det til sit eget. To gange har hun vundet Furesødelen af Herlufsholms Fantasybogmesse, anden gang blev hun nummer to på landsplan. Senest har Astrid vundet landets største skrivekonkurrence "500 ord", der arrangeres af Gyldendal og Aarhus Bibliotekerne, og kan betragtes som et DM i skrivekunst for unge.

- Hun udfolder et skrivetalent, der rækker langt ud over hendes alder, og som vidner om en stor teknisk kunnen, en dyb refleksion og et markant engagement i samtiden, som hendes øvrige liv også illustrerer, lyder det i indstillingen.

Alberte Thuesen, 19 år, golf.

Alberte har i 2019 været en vigtig spiller for det danske pigelandshold i golf, der for første gang i historien vandt EM for hold. Holdet blev på denne baggrund tildelt "Den gyldne Golfbold" for årets bedste præstation og senere også tildelt Golf Klub Danmarks Legat. Alberte har i flere år spillet på førsteholdet i for Mølleåens Golfklub. Individuelt har hun en lang række sejre bag sig, herunder Scandinavian Open. I 2019 fik hun tildelt et fuldt 4-årigt scholarship, og hun spiller derfor også for Georgia Southern University i USA, hvorfra hun pt. er hjemsendt pga. Coronakrisen. I sin første sæson i USA har hun placeret sig som den bedste »freshman« (førsteårsstuderende) i universitets-turneringen, den såkaldte Sun Belt Conference, og samlet set ligger hun nummer seks. Hendes universitet har netop har kåret hende som "Student Athlete of the Month".