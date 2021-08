Airwave Paragliding har fået luft under vingerne

- Vi har arbejdet hårdt på at få alle de rette tilladelser. Vi har fået lov til at lave et mindre anlæg. Det er et spil, som trækker os op i luften, fortæller Essie Saadi, som er fuldtidsansat chefinstruktør i foreningen.

- Vi vil gerne have et godt klubliv med masser af aktiviteter. Det er vores håb, at klubben og ikke mindst klublokalet kan blive et samlingspunkt for sporten, fordi vi har så gode muligheder for at dyrke vores sport på flyvestationen, forklarer Essie Saadi.