Annette Schou har sørget for plads til dansegulv foran scenen til torsdagens aftenåbent.

Aftenåbent med lokalt fokus

Furesø - 30. maj 2018 kl. 09:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejrudsigten lyder på høj sol og 26 grader, så der er lagt op til et brag af en fest, når Værløse Bymidte på torsdag holder aftenåbent. Det er en af de få gange om året, hvor Værløseborgerne har lejlighed til at mødes om en god byfest.

- Jeg vil gerne kalde det for en byfest. Der er god gang i butikkerne og Værløseborgerne støtter enormt godt op om det. Der er mange, som har faste traditioner for, hvad de gør ved aftenåbent. Derfor holder vi også fast i traditionerne, som for eksempel med jazz og grill på delikatessetorvet, fortæller centerkonsulent Annette Schou.

Som noget helt nyt er aftenens musikalske indslag lagt i kompetente hænder hos Furesø Musikskole. Det sker i forlængelse af bymidtens strategi om at gøre stedet til et lokalt samlingspunkt om lokale tilbud.

- I år handler det om at fremme det lokale. Vi vil lade bymidten være det samlingssted, hvor man både møder sin nabo, men også møder de tilbud, som der er i kommunen, forklarer Annette Schou.

En anden lokal virksomhed Diskogruppen står for loungemusik og så møder folkene bag Furesø Festival frem og griller ved Kvickly for at tjene penge til festivalen og meget, meget mere.

Aftenen kulminerer klokken 20.30, når »No Juice« spiller op til dans på EventTorvet frem til klokken 22.00.

- Tidligere har vi gjort meget for at have et hovednavn. Jeg synes ikke, at det er så vigtigt. Bare det er noget, man kan synge med på og danse til. Vi laver plads til dansegulv foran scenen, og det er bestemt planen, at man skal slå sig løs, siger Annette Schou.