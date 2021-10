Se billedserie Formand for Marie Kruses Skoles bestyrelse Torben Flagsø (tv) og rektor Carsten Gade (nummerto fra højre) indgik sidste år en ny og mindre driftsaftale med Furesø Kommune. Nu er det udvidet med en partnerskabsaftale og køb en kommunal grund. Arkivfoto.

Aftale vedtaget - men ikke uden hård kritik

Furesø - 01. oktober 2021

FARUM: - Det er på grænsen af magtfordrejning.

Venstres byrådsmedlem Lars Carpens insinuerede urent trav fra kommunens side, da han onsdag aften tog ordet i byrådssalen for at kommentere den forelagte partnerskabsaftale med Marie Kruses Skole og salget af en kommunal grund til samme privatskole på en og samme dagsorden.

- Vi har en socialdemokratisk borgmester, som opsiger driftaftalen med skolen for derefter at anvende år på at forhandle en ny på plads med selvfølgelig dårligere betingelser for skolen. Og det tager uendelig lang tid at få udarbejdet en lokalplan, som giver skolen mulighed for at bygge en ny idrætshal, siger Lars Carpens og fortsætter svadaen:

- Først nu - lige før valgkampen for alvor starter - bliver Byrådet præsenteret for en salgsaftale af den kommunalt ejede grund til skolen, som idrætshallen skal bygges på. Dejligt, men hvorfor skulle det tage så lang tid. Og hvorfor faldt godkendelsen tidsmæssigt sammen med indgåelse af en såkaldt partneraftale mellem MKS og kommunen. Det er på grænsen af magtfordrejning, at man fra kommunens hold har koblet de to sager sammen. Det er endnu et eksempel på, at Socialdemokratiet gang på gang generer den skole, lyder det fra Lars Carpens.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) forstår ikke, hvorfor Lars Carpens hidser sig sådan op.

- De to sager er blevet håndteret af to forskellige forvaltninger og har haft deres helt eget forløb. At de når frem til byrådets dagsorden samtiidgt, er en tilfældighed, siger Henrik Poulsen.

Den nye partnerskabsaftale blev vedtaget af hele byrådet. Aftalen er fireårig og sætter fokus på fire områder: Sprog- og læsestrategi. Talentforløb, herunder idrætstalenttilbuddet og andre talentforløb (f.eks. Masterclasses), Ungdomsuddannelser og endelig at flere børn skal deltage i fællesskaberne i grundskolen på tværs af kommunens folkeskoler og Marie Kruses Skole.

På samme byrådsmøde blev det vedtaget at sælge parkeringspladsen ved Borgmester Jespersensvej til Marie Kruses Skole for 1,15 mio. kr. Grunden skal bruges til opførelse af en idrætshal til skolen.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) glæder sig over udsigten til et styrket samarbejde. I en pressemeddelelse fra Furesø Kommune lyder det:

- Med partnerskabsaftalen kan vi fortsætte og udvikle det gode samarbejde med Marie Kruses Skole med det formål samlet set at styrke Furesø Kommunes skolevæsen og uddannelsesmuligheder til unge.

Bestyrelsen for Marie Kruses Skole, Torben Flagsø, udtrykker i pressemeddelelsen også glæde over det tætte samarbejde med Furesø Kommune.

- Vi vil gerne være med til at gøre Furesø Kommune til en attraktiv kommune at leve, bo og uddanne sig i, og med denne partnerskabsaftale understreger vi, at vi sammen er fælles om at have ansvar for og sikre de bedst mulige betingelser for vores børn og unge. Selv om der løbende kan opstå nye fokusområder og fælles indsatser, er vi enige om fire vigtige strategiske indsatsområder, hvor vi hver især har meget at bidrage med, og hvor vi sammen kan give Furesøs børn og unge nogle gode forudsætninger for læring, trivsel og udvikling, siger Torben Flagsø.