Underskrivelse af partnerskabsaftalen. Fra venstre: Hasan Yilmaz, formand for udvalg for beskæftigelse og erhverv, Ole Bondo Christensen, borgmester, Birgit Ritter, formand Furesø Erhvervsforening, og Mogens Brusgaard, formand Furesø Industri. Pressefoto

Aftale skal styrke kommunens indkøb lokalt

"Vi bygger videre på et rigtig godt samarbejde med denne aftale, hvor vi får beskrevet, hvordan vi skal styrke kommunens indkøb blandt de lokale virksomheder i Furesø. Det var et væsentligt resultat af de undersøgelser, der er gennemført, at samarbejdet omkring udbud og indkøb skulle styrkes," fortæller formand for Furesø Erhvervsforening Birgit Ritter i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.