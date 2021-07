Ny økonomisk aftale skal hjælpe Furesø frem til 2030. Pressefoto

Aftale om særtilskud til Furesø er faldet på plads

Furesø får mere end 30 millioner i støtte om året

Furesø - 06. juli 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Efter lange og svære forhandlinger er Furesø Byråd nu enig med regering og Folketinget om vilkårene for udbetaling af den resterende del af særtilskuddet til Furesø. Aftalen indebærer, at Furesø modtager et årligt særtilskud i 2022 på 30 millioner kroner stigende til 39 millioner kroner i 2030.

"Jeg er rigtig glad for, at Furesø Byråd har stået sammen i forhandlingerne om den resterende del af vores særtilskud. Det har været vanskelige forhandlinger, hvor vores interne sammenhold har være afgørende for et godt resultat. Nu har vi klarhed over tilskuddet og kan lægge budget for årene fremover. Med aftalen har vi skrevet det sidste kapitel i den såkaldte Furesøaftale og kan fortsætte den gode udvikling i kommunen. Der er grund til at takke hele byrådet for at stå sammen i denne sag," siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) ifølge en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Furesø blev født med en enorm gæld på tre millarder kroner fra før kommunesammenlægningen i 2005. I dag er gælden reduceret til cirka to milliarder kroner, men Furesø betaler stadig hvert år 123 millioner kroner i renter og afdrag på gælden og skal gøre det frem til 2040.

Økonomisk bæredygtig For at sikre en økonomisk bæredygtig kommune har Furesø siden 2006 modtaget et særtilskud på 50 millioner kroner om året. Dette særtilskud udløber her i 2021. I en aftale tilbage i 2011 lykkedes det at forhandle et supplerende tilskud til Furesø på samlet 250 millioner, der skal udbetales i 2022 og frem. I 2030 vil gælden være reduceret til cirka én milliard kroner, og Furesø Kommune vil derefter skulle klare sig uden særtilskud.

Furesø har de seneste mange år arbejdet målrettet på at effektivisere kommunens drift og gøre kommunen robust til at håndtere det ændrede særtilskud. Som et eksempel kan nævnes, at kommunens kassebeholdning de seneste 12 år er øget med mere end 100 millioner kroner fra 167 i 2009 til 283 millioner i 2020. Jk