Afpressede 15-årig til at sende nøgenbilleder: Tip førte til lang fængselsdom

22-årig dømt for sexuel afpresning af i alt 169 piger og kvinder. Nu skal han seks år i fængsel

Furesø - 09. december 2020 kl. 14:18 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Det hele begyndte med et tip til politiet fra en mor til en dengang 15-årig pige. En mand havde forsøgt at afpresse datteren til at sende nøgenbilleder af sig selv igennem det sociale medie Snapchat. Nu er en 22-årig mand idømt seks års fængsel, skriver Ritzaus Bureau. Moren til den 15-årige er fra Furesø Kommune, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi over for Furesø Avis. Kontakten til den dengang 15-årige pige foregik i 2018. Der skulle dog ifølge Ritzaus Bureau, der har dækket sagen, gå et års tid, før politiet i Syd- og Sønderjylland fandt frem til manden via ip-adresser.

Seks år I alt er 169 piger/kvinder blevet krænket af manden i meget forskellig alder. Dommen lød på seks års fængsel oven på det 84 siders lange anklageskrift, hvor den 22-årige ifølge Ritzau på forhånd havde erkendt sig skyldig i de fleste anklagepunkter. Ifølge senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen er krænkelsessagen historisk en af de største i Danmark.

"Samtidig forbydes den dømte - Dennis Samsø Nielsen - at tage kontakt til børn og unge under 18 år de næste fem år," skriver Ritzaus Bureau.

"Vi har lagt vægt på forholdenes karakter og antal, den lange periode de er begået over, og det at flere af pigerne var under 15 år. To var endda blot 11 år," sagde retsformand Lisbeth Christensen, da kommen kom.

Udover sin fængselsstraf skal manden betale diverse beløb i erstatning. Den største erstatning får en 16-årig pige, som den 22-årige nu er dømt for at have voldtaget.

Ifølge Ritzau forklarede den dømte blandt andet i retten, at han ikke var klar over flere af ofrenes alder, og at han var blevet besat af at kontakte kvinder gennem sociale medier, fordi han var blevet forladt af en kæreste.

