Aflysningen af Copenhagen Invitational har sat Værløse Baskets økonomi under pres. Det er dog planen at videreføre klubbens hold i mændenes basketliga. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Aflysning presser basketballklub

Furesø - 14. maj 2020 kl. 13:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Basketballturneringen Copenhagen Invitational har henover de sidste ti år udviklet sig til et gigantisk stævne med hold fra ti lande, 600 deltagere og en hærskare af frivillige hjælpere.

Dette års udgave af Copenhagen Invitational skulle have sikret arrangøren Værløse Basketballklub indtægter på ca. 200.000 kr.. Aflysningen af turneringen pga. forsamlingsforbuddet rammer klubben hårdt.

- Vi arrangerer turneringen, fordi vi godt kan lide basketball og vil give de unge mennesker oplevelser og udfordringer på et højere niveau. Copenhagen Invitational har udviklet sig et stort stævne, og en stor indtægtskilde for klubben. Aflysningen har skabt et kæmpe hul i klubkassen, fortæller Merete Nørby, formand for Værløse Basketballklub (VBBK).

Regeringen har oprettet en pulje til foreninger ramt af corona-situationen.

- Det er en pulje, som vi vil søge. Vi forventer på ingen måde at få 200.000 kr. i støtte, men håber på et mindre beløb, siger Merete Nørby.

I forbindelse med klubbens generalforsamling den 19. maj skal der træffes vanskelige beslutninger for at få enderne til at mødes.

- Vi har varslet kontingentstigninger, men stadigvæk hænger økonomien kun sammen på et hængende hår. Vi budgetterer med et underskud næste år. Det kan vi kun gøre, fordi klubbens økonomi i mange år har været rigtigt sund, fortæller Merete Nørby, som også glæder sig over, at klubben er inde i en positiv medlemsudvikling og er tilbage over 400 medlemmer.

- Den bedste måde at støtte klubben på er ved at melde sig ind. Desuden vil en af klubbens forældre gå aktivt ind i sponsorarbejdet. Mindre sponsorater vil gøre en kæmpe forskel for klubben, forklarer Merete Nørby.

Klubben har i den forgangne sæson haft hold i såvel mændenes som damernes liga. Dameholdet mister fire spillere, som tager afsted til college i USA. Meldingen om at holdet trækkes fra ligaen er forlængst sendt afsted med henvisning til spillerafgangen.

Herreholdet køres som udgangspunkt videre for nedsat kraft. Det ser ikke ud til, at der bliver penge til at hente en amerikaner som forstærkning.

- Vores vurdering er, at det er centralt for klubbens medlemmer at bibeholde det som giver oplevelser. Så holdet bliver ikke trukket, men der bliver en strammere økonomi omkring herreholdet, siger Merete Nørby.