I modsætning til kunstgræsbanerne i Farum er der ikke projekteret med tilkobling til kloakken for banen i Hareskov. Det er kimen til problemerne og den lange ventetid for projektet. Nævnenes Hus har netop udsat afgørelsen om VVM-undersøgelse en gang til.

Afgørelse udsat for fjerde gang - fodboldformand vil have svar

Furesø - 21. juni 2019 kl. 10:57 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag fik Jim Midjord en nedslående besked fra Furesø Kommune. Nævnenes Hus har igen udsat afgørelsen om kunstgræsbanen i Hareskov med seks måneder. Dermed kommer behandlingstiden op på to og et halvt år.

- Vi bliver holdt som gidsler i denne sag. Det er en bizar situation, siger Jim Midjord.

Sagen stammer tilbage fra 2016, da Furesø Byråd vedtog, at der skulle etableres en kunstgræsbane på Månedalsstien i Hareskovby. Banen skulle etableres uden regnvandskloakker. Forvaltningen gennemførte en VVM-screening, som afgjorde, at der ikke skulle laves en VVM-undersøgelse. Det fik blandt andet Danmarks Naturfredningsforening på banen med en klage over denne afgørelse med henvisning til beskyttelse af drikkevandet.

Furesø Kommune glemte i første omgang at sende svar til Nævnenes Hus, det skete først, da Jim Midjord reagerede. Dermed blev sagen forsinket med et halvt år.

Frederiksborg Amts Avis har rettet henvendelse til fire byrådsmedlemmer, Lene Munch-Petersen (S), Tine Hessner (RV), Jesper Larsen (V) og Egil Hulgaard (K), men de ønsker alle, at vente med at kommentere på sagen til efter weekendens budgetseminar. Ifølge avisens oplysninger skal sagen diskuteres med henblik på at finde en løsning.

Det bemærkelsesværdige ved projektet i Hareskov er netop, at banen ikke tilsluttes regnvandskloakken. Der blev istedet valgt en nedsivningsløsning.

- I Hareskovby er det planen at lade vandet nedsive på stedet uden at lede det til sø eller kloak. Dette udsætter efter DNs mening grundvandet for en unødig risiko, siger Carsten Juel, formand for DN Furesø.

Frederiksborg Amts Avis har spurgt forvaltningen om banerne i Farum er forbundet til regnvandskloakken. Der er de.

- I Farum Park opsamles regnvandet og føres til opsamlingstank, der bruges til at vande banen. Når tanken er fuld ledes overskudsvand til nedsivning langs banen. Overløb herfra er forbundet til en regnvandsledning, der leder til Furesøen. På banen ved Farum Svømmehal siver regnvandet ned til dræn under banen og ledes til regnvandskloakken, der leder til Furesøen. Ved Farum Arena i Stavnsholt nedsiver regnvandet til dræn under banen og ledes til regnvandskloakken, der leder til Furesøen, lyder svaret fra centerchef Ellen Hvidt Thelle.

De oplysninger mødes med hovedrysten af Jim Midjord.

- Hvis man kan koble kunstgræsbanerne i Farum på kloakken, så kan man også i Hareskovby, siger Jim Midjord og fortsætter:

- Hvis vi kunne gøre det om, så ville vi gøre nogle ting anderledes. Men man må stole på, at forvaltningen laver et projekt, som kan gennemføres.

Nu er fodboldformanden godt og grundigt træt af ventetiden. Han vil have løsninger.

- Find ud af, hvad der skal til, så hjælper Hareskov IF gerne til med løsninger. Vi smider i forvejen 1. mio. kr. i projektet, og er ikke blege for at finde flere midler. Der er lokal opbakning til at få det til at lykkes også økonomisk, slutter Jim Midjord.