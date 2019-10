Advarsel: Du risikerer en livsvarig hobby

Både foran og bag tæppet, for i år søger teatret også unge piger og drenge til lys&lyd-gruppen - altså dem, der opererer i mørket bag rampelyset og får det hele til at spille. Som scenetekniker vil du dels blive oplært i lydopsætning, mixerpult, højttalerteknik og mikrofonteknik, dels i scenelys, programmering og brug af en DMX-computer til styring af lys. Teaterscenen har ingen auditions, men er et familieteaterprojekt for elever i 2.-9. klasse plus deres forældre eller en anden voksen. Fra 7. klasse kan børn deltage alene. Så uanset om du kan lide at skille dig ud, prøve grænser eller bare vil hygge i et stærkt, socialt fællesskab er der plads til dig. Tilmelding skal ske på hjemmesiden www.teatergruppen.dk senest 3. november. At være med koster kun 300,- kr./år for hele familien, 200,- kr./år for enkeltmedlemmer.