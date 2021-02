I fire små værker fortæller kunstneren Adi Holzer den lokale legende om geden, som i så mange år har stået som et vartegn på den norske bjælkehyttes grønne tag. Den har altid være - lidt for - populær.

Adi Holzers maleriske historie »Gedens rejse«

Kunstneren Adi Holzer har fundet inspiration i en sandfærdig historie fra Hareskovby til en lille serie af værker. Han kalder serien for »Gedens rejse«.

For lige midt i Hareskovby finder man et norsk bjælkehus med græs på taget. Her har Mette boet i snart en menneskealder og med græs på taget, syntes hun, det var naturligt med en ged på taget. Altså ikke en levende ged, men en skulptur.