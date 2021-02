Se billedserie Adi Holzer har bygget sin serie af malerier op omkring en cantate af J.S. Bach med ordene »Bliv hos os.« Malerierne skal udstilles på Galleri Helco og i Østrig eller s ælges direkte til samlere i Tyskland.

Adi Holzer gik amok i corona-arbejdsrus

Furesø - 17. februar 2021 kl. 10:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Mens andre er sunket hen i tristesse og kedsomhed under corona-nedlukningen, har den 83-årige kunstner Adi Holzer benyttet lejligheden til en sand eksplosion af arbejdsraseri, inspiration, skønne farver og corona-malerier.

- Jeg har ondt af alle dem, der har lidt under coronaen. Men for mig har isolationen ikke været en negativ ting. Jeg har arbejdet vildt og blodigt. Det morer mig meget, at kunne koncentrere mig om arbejdet, fortæller 83-årige Adi Holzer, som har svunget penslen i sit atelier i tilbygningen til huset i Hareskovby.

Da coronaen ramte første gang, var han i sit fødeland Østrig, som han sammen med hustruen Kirsten Inger besøger tre gange om året. Han var i gang med et glasmaleri til et vindue i Veksø Menighedshus. Adi Holzer er netop kendt for sin kirkekunst. Han har udsmykket et utal af kirker i Danmark og udlandet med en særlig form for glaskunst, som han laver i samarbejde med et værksted i Østrig.

Næste opgave var endnu et glasværk, men det blev forhindret af endnu en nedlukning. Denne gang var ægteparret hjemme i Danmark.

- Vi holder os hjemme. Vi har isoleret os i huset og får varer leveret, fortæller Adi Holzer.

I stedet for det planlagt glasværk gik han i gang med malerier til et par udstillinger i den nærmeste fremtid. Først i Galleri Helco i Hadsund og siden i hans fødeby Stockerau i Østrig. Men også værker til to af Adis trofaste samlere i Tyskland. I den nærmeste fremtid fortsætter Adi arbejdet med en række mindre værker til samme serie. Dem vil man kunne se ved den årlige udstilling i Holzer-parrets hjem i Hareskovby i august måned.

- Det har været meget belejligt, at jeg har kunnet koncentrere mig om opgaven. Jeg vil fortrinsvis vise nye billeder, når jeg har en udstilling. Det er blevet til cirka 20 nye værker, siger Adi Holzer.

Den produktive kunstner har ladet sig inspirere af corona-virussens indtog. I et billede optræder selve corona-monsteret. Et andet rummer en corona-engel. Et tredje værk tager udgangspunkt i historien om Lieber Augustin og hans møde med pesten i Wien. Der er også mundbind, dødningehoveder og så naturligvis den sædvanlige geheimnisse i Adis malerier.

- Jeg har bygget temaet op over en cantate af Johann Sebastian Bach med ordene »Bliv hos os«. Det er naturligvis med henvisning til, at vi snart får overstået den her åndssvage virus, forklarer Adi Holzer.