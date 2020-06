Abildgaard på barselsorlov - udløser konservativ rokade

- Jeg glæder mig helt vildt til at genindtræde som medlem af Folketinget. Sidste gang var lige efter valget og alting var nyt. Ikke bare for mig, men også for halvdelen af folketingsgruppen. Nu er folketingsgruppen i fuld sving og samtidig presser løsninger i forhold til Corona-krisen og den globale opvarmning sig på. Det bliver en spændende tid, siger Egil Hulgaard, som er opstillet i Egedalkredsen, og opnåede tredjeflest stemmer blandt de konservative kandidater i Nordsjællands Storkreds.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at indtræde i byrådet og kæmpe for de ting, jeg gik til valg på. Vi skal skabe et endnu grønnere Furesø og så skal vi have et gymnasium til kommunen. Som byrådets yngste medlem glæder jeg mig særligt til at arbejde for kommunens ungdom og vores fantastiske skoler, siger Cecilia Zade Iseni.