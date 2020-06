Se billedserie Øjvind Vilsholm forstår ikke de andre partiers velvilje overfor AKP Groups ønske om at købe en del af parkeringspladsen på Ryttergårdsvej. Foto: Kenneth Løvholm.

AKP vil købe p-plads - Ø siger nej

Furesø - 22. juni 2020 kl. 09:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Byråd skal onsdag behandle et punkt om et frasalg af halvdelen af parkeringspladsen foran AKP Group på Ryttergårdsvej. Det ligner umiddelbart en formssag. Sagen var på økonomiudvalgets dagsorden i onsdags. Her var det kun Enhedslistens Øjvind Vilsholm, der stemt imod. Han har svært ved at se offentlighedens interesse i at sælge parkeringspladsen til AKP Group.

- Parkeringspladsen skal efter min mening først og fremmest være til rådighed til forældre, der skal aflevere og hente deres børn til de to daginstitutioner Atlantis og Paletten, og den kan også være relevant at bruge, når Kildehuset en gang flytter til Bifrost på den anden side af Ryttergårdsvej, siger Øjvind Vilsholm.

- Derudover kan parkeringspladsen jo også bruges af Farum Orienteringsklub og Farum Tennisklub i det daglige, og så er der jo et kæmpe behov for parkeringspladser i forbindelse med superligakampe, tilføjer han.

Sagen handler om, at AKP Holding, der ejer bygningen Ryttergårdsvej 116, ønsker at overtage halvdelen af parkeringspladsen. Prisen er ikke offentligt tilgængelig, men Øjvind Vilsholm oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at prisen efter hans mening er alt for lav.

- Hvis vi skal sælge ud af kommunens ejendom, så skal det jo tjene et formål. Det kan enten være, fordi vi ikke har brug for arealet, eller fordi det kan give nogle gode penge i kassen. Men ingen af delene er tilfældet her. Vi risikerer, at parkeringsproblemerne omkring Farum Park bliver endnu større i fremtiden, siger Øjvind Vilsholm.

I forvejen var der opstået et problem på parkeringspladsen, idet der allerede er sat skilte op på Ryttergårdsvej 116 med teksten AKP Holding.

- Det er helt uhørt at sætte den slags skilte op foran offentlige parkeringspladser. Folk, der ikke ved, at kommunen ejer hele arealet tror jo, at det er en privat parkeringsplads. Det svarer jo til, at de forskellige butikker på Værløse Bymidte begyndte at sætte skilte op på Den Røde Plads, hvor de skriver butikkens navn sammen med et stor "P". Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Øjvind Vilsholm.

Han forstår ikke, at de øvrige partier på det nærmeste vil forære kommunens areal væk og minder om, at AKP Holding i sin tid købte selve bygningen på Ryttergårdsvej 116 for en slik.

- AKP Holding var den eneste køber, der bød på grunden, og buddet var næsten en mio. kr. under den laveste vurdering. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de øvrige partier fortsætter med at afstå kommunens ejendomme til spotpris, siger Øjvind Vilsholm.