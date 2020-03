Sophienberg-gruppens oplæg med cykelsti ind under det gamle rådhus samt et amfiteater kan blive ændret markant, inden byggeriet går i gang.

Send til din ven. X Artiklen: Ændringer på vej i rådhusprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ændringer på vej i rådhusprojekt

Furesø - 28. marts 2020 kl. 11:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sophienberg-gruppen vandt i november 2018 retten til at udvikle et projekt for det centrale Farum.

Ikke mindst gav Sophienberg-gruppens oplæg en mulighed for at binde Kumbelhaven bedre sammen med Farum Bytorv ved at videreføre cykelstien under Frederiksborgvej ind under det gamle rådhus samt etablere et amfiteater, Kumbelscenen, foran rådhuset.

Furesø Byråd besluttede onsdag aften at sende lokalplanen i høring, men det kom frem, at der muligvis bliver markante ændringer i forhold til det oprindelig projekt.

Byggeriet vil sætte sit præg på Farum, og det vil binde Kumbelhaven, kulturhuset og Farum Bytorv sammen på en fin og smuk måde, siger udvalgsformand Egil Hulgaard (K) og fortsætter:

- Med hensyn til underføringen, der skal binde Farum Station og Kumbelhaven sammen med Farum Bytorv, er vi usikre på, om løsningen er for dyr. Det er en diskussion, som vi gerne vil tage med borgerne, siger Egil Hulgaard.

Skulle der være stemning for at droppe underføringen, vil det næste være en diskussion om Kumbelscenen.

- Hvis underføringen ikke bliver til noget, vil næste diskussion være, om der er behov for amfiteateret, vurderer Egil Hulgaard.

Men der er mere. I oplægget var der lagt op til at etablere byhuse i det gamle rådhus. Også her blødes der op.

- I det oprindelige forslag stod det som udlagt til boliger. Udvalget har tilføjet, at der er mulighed for erhverv. Beslutningen vil blive taget efter den endelige høringsfase, forklarer udvalgsformanden.

Det sker efter indsigelse fra Venstres Lars Carpens.

- Venstre går ikke ind for indretning af boliger i det gamle rådhus bevaringsværdige bygninger. Alle de skitser til boliger, som Venstre har været præsenteret for er ikke forenelig med bevaringen af bygningernes arkitektoniske udtryk. Venstre foreslår derfor bygningernes anvendelse orienteret mod restauranter, liberalt erhverv, undervisning, kultur og offentlig formål, som bedre kan indrettes i bygningerne uden at gå på kompromis med bevaringshensynet, lyder det fra Lars Carpens.

Næstformand i udvalget, Lene Bang (S), afslører, at der allerede er kommet henvendelser om andre anvendelsesformål.

- Der er allerede kommet flere forslag til alternative til anvendelsesmuligheder af den del af projektet, der omfatter det gamle rådhus. Men nu ser vi frem til høringssvar og borgermøde, siger Lene Bang, som er glad for projektets muligheder.

- Kulturøen bliver et spændende boligbyggeri lige midt i Farum, og hvor den gamle skole/rådhusbygning bliver bevaret, forklarer hun.