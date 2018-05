Turen fra Kildehuset til Bifrost er på under 1 kilometer. Spørgsmålet er så de friske unger tager den på deres løbecykler. Privatfoto.

Ændrede planer vækker undren

Furesø - 19. maj 2018 kl. 08:52 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en gammel sandhed, at upopulære beslutninger har det med at blive truffet lige efter et valg, så vælgerne har god tid at glemme det, inden der igen skal sættes kryds.

I mandags kom beskeden om, at Furesø Kommune vil undersøge muligheden for at flytte Børnehuset Kildehuset til den ledige institution ved Solvangskolen. Samtidigt sættes en eventuel renovering af Kildehuset på standby. Samtidigt arbejdes der videre med renovering af institutionerne Røde Sol og Farum Vejgård.

Det overraskende udvikling får forældrerepræsentanterne Maria Sand Tandrup og Eva Magnussen op på barrikaderne.

- Det undrer os, at forvaltningen først nu sættes gang i at undersøge, hvad det koster at lave en daginstitution på Bifrost. Det har forvaltningen jo i princippet haft næsten 1-1½ år til at undersøge. De kalder det borgerinddragelse, men vi ser det lidt som spild af vores ressourcer og ikke mindst personalet og vores leders tid, at bede os om at se på scenarier, som kommunen sætter på standby, lyder det fra Maria Sand Tandrup og Eva Magnussen.

Den nye formand for Udvalget for Dagtilbud og Familier, Bettina Ugelvig Møller (S) forstår udmærket godt forældrenes frustrationer.

- Jeg kan godt forstå, at nogle af forældrene bliver frustrerede og kede af, at der fortsat er usikkerhed om fremtiden for deres børns dagtilbud. I Udvalget for Dagtilbud og Familier vil vi gerne arbejde langsigtet med vores dagtilbud og derfor ønsker vi at undersøge, om der kan etableres attraktive rammer for Kildehuset i Bifrost, lyder det fra Bettina Ugelvig Møller, som gerne uddyber.

- Der er et stigende antal børn i vores kommune, der har brug for et dagtilbud. Derfor bygger vi nyt og udvider eksisterende dagtilbud. En arbejdsgruppe i Kildehuset har selv arbejdet med scenarier, hvor de kunne vokse, og de har valgt at arbejde med scenarier, hvor de bliver i Kildehuset. Jeg tænker umiddelbart, at det er vanskeligt både i forhold til bygningen og grunden at lade Kildehuset vokset. Derfor er det interessant at se på, om Bifrost kan skabe gode rammer for børnene i Kildehuset, deres forældre og medarbejderne, forklarer Bettina Ugelvig Møller.

Ikke desto mindre undrer forældrerepræsentanter sig over forløbet.

- Vi undrer os over, at de tre institutioner (Røde Sol, Farum Vejgaard og Kildehuset red.) ikke har haft en afsluttende møde med udvalget om, hvad de videre planer er. Vi så gerne, at vi som arbejdsgruppe havde fået info fra Udvalget for Dagtilbud og Familier om beslutningerne, inden det blev offentligt, siger Maria Sand Tandrup og Eva Magnussen.

Forældrerepræsentanterne pointerer, at en flytning af Kildehuset ikke er i tråd med de anbefalinger som Udviklingsudvalget netop har lavet for fremtidig institutionsstruktur i Furesø.

Bettina Ugelvig Møller forventer, at der i nær fremtid skal holdes et møde med arbejdsgruppe med Kildehuset.

- Der knytter sig mange følelser til rammerne omkring ens børn - det har jeg stor respekt for. Vi har i Udvalg for Dagtilbud og Familier ingen intentioner om at skabe dårlige rammer for børnene i Kildehuset i forbindelse med en eventuel flytning til Bifrost. Og hvis det ender med, at vi på udvalgsmødet i juni måned træffer beslutning om at flytte Kildehuset, håber jeg, at forældrene, når de har fået pusten igen, vil være med til at udvikle rammerne, siger udvalgsformanden.