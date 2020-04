Artiklen: Ældretelefonen etableres under corona-krisen

- Du kan blive en del af Ældretelefonen enten ved at blive frivillig telefonven i Ældre Sagen og være den, der ringer op og starter samtalen med en ældre, der savner selskab. Eller du kan få en telefonven og være den, som bliver ringet op af en af vores frivillige for at få en hyggelig snak, lyder det i Ældre Sagens nyhedsbrev.