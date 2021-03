Ældre Sagen begynder langsomt igen

aktiviteter Efter coronarestriktionerne lige så langsomt begynder at lempes, kan det også mærkes hos Ældre Sagen i Farum, fortæller formand Nils Danielsen.

"Alle ture, arrangementer og indendørs aktiviteter har været aflyst. Vandregrupper med under-grupper på fem har fungeret. Tryghedsopkald og telefonkontakt mellem besøgsvenner og -værter har været i gang uden ophør. På det seneste har besøgsvenner og -værter kunne mødes fysisk. Med den gradvise åbning er det nu muligt at spille f.x. bowls og petanque udendørs. Aktiviteter udendørs må nu samle op til 25 deltagere," skriver formanden til Furesø Avis.

Økonomisk overstiger ikke udbetalte beløb i forbindelse med aflysninger de ekstra udgifter, coronaen har medført. En udfordring for de faste kunder i den ugentlige indkøbsbus har været håndteret med et tilbud om indkøb via en af de frivillige på indkøbsbussen," lyder det.