Steen Hansen blev medlem nummer 4.000 af Ældre Sagen Værløse. Her får han blomster og vin af formanden for Ældre Sagen Værløse Elin Damgaard. Pressefoto

Ældre Sagen Værløse har fået medlem nummer 4.000

Steen Hansen gjorde, at foreningen ramte et skarpt hjørne

Der var blomster, vin og personlig velkomst fra formand Elin Damgaard til Steen Hansen, der blev medlem nummer 4.000 hos Ældre Sagen Værløse. Steen Hansen fortæller, at han meldte sig ind i Ældre Sagen for at støtte en god sag. Han har selv en svigermor, som han hjælper meget, men for dem, der ingen slægtninge har, kan han se, hvordan Ældre Sagens frivillige kan gøre en stor forskel.

Alle events har det gennemgående formål at skabe basis for, at medlemmerne kan møde hinanden og danne netværk for at forebygge ensomhed.