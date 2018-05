Arbejdet med sagatid.dk har medført en del rejser. Her er Henrik Poulsen og Merete Stenum Nielsen på besøg i kirkeruinen i Hvalsø, Sydgrønland, hvor nogle af islændingesagaerne foregår. Fotograf: Ivars Silis

Ægtepar sparker nyt liv i sagaerne

Furesø - 31. maj 2018 kl. 13:45

Den ældre generation kender alt til de islandske sagaers voldsomme og bjergtagende historier, mens familiernes yngste nok mest kender vikingetiden fra TV-serier som »Vikings« og for den sags skyld kultserien over dem alle »Game of Thrones«. Nu tager Henrik Poulsen og Merete Stenum Nielsen fra Farum tråden op og kaster nyt lys over de islandske sagaer med det nye website www.sagatid.dk.

- Det ligger i tiden. Game of Thrones er et godt eksempel. TV-serien trækker i stor udstrækning på islændingesagaernes landskaber og karakterer, og de populære rollespil det samme. Der er tale om stærke karakterer, der repræsenterer værdier og holdninger, siger Henrik Poulsen, som dermed udlever en gammel interesse.

- Selv har jeg altid været fascineret af de gamle sagaer. I gymnasiet var jeg nørdet, fordi jeg ikke ville nøjes med de korte uddrag men læste hele sagaen - til undring hos mine klassekammerater og ros fra min dansklærer. Jeg tror, at sagaerne vil vende stærkt tilbage, og det er også derfor, at vi har lavet Sagatid og fået støtte til det, forklarer Henrik Poulsen.

Og jo, Henrik Poulsen er identisk med formanden for Udvalget for Skole og Ungdomsudannelse i Furesø Kommune. Socialdemokraten arbejder også professionelt med skoleområdet. Sammen med hustruen Merete Stenum Nielsen driver han et firma, som laver undervisningsmateriale. Det er blevet til flere bøger om litteratur, sprog og medier samt digitale værker, der kan anvendes i skolen.

- Byrådsarbejdet og forfattervirksomheden står vældig godt til hinanden. Det er to forskellige verdener, der hver især tilfredsstiller min glæde ved at skabe noget og gøre en forskel. Den meget store kontaktflade og de mange engagerede mennesker, jeg møder som politiker, afvejes med forfattergerningens fordybelse og tosomhed, lyder det fra Henrik Poulsen.

Sagatid har han lavet sammen med Merete Stenum Nielsen og Annette Lassen, der forsker i sagalitteratur på Københavns Universitet med det mål, at sagalæsning i skolen ikke behøver være en tør og besværlig omgang.

- Vi har været undervejs i mere end to år med projektet, rejst rundt i Island, Grønland og Norge og sammen med fotografer opsøgt saga-lokaliteterne. Deres flotte billeder indgår på sagatid. Det har været meget afgørende, at bl.a. Undervisningsministeriet, Augustinusfonden, Jorck's Fond og Politikens Fond lige fra starten støttede projektet, siger Henrik Poulsen.

Han har fået over 20 nulevende nordiske forfattere til at aktualisere udvalgte kapitler fra bl.a. Njals saga og Egils saga.

- Det var spændende, hver gang vi modtog en nyskrevet tekst fra Norge, Sverige, Island, Danmark eller Grønland at læse, hvordan pågældende forfatter valgte at fortolke det gamle stof, så det blev nærværende for moderne læsere, understreger Henrik Poulsen. Nu står de gamle og de nye tekster over for hinanden på sitet, og fotografierne binder dem sammen.

Den 12.juni åbner sitet Sagatid ved et arrangement, som Nordatlantens Brygge afholder i samarbejde med den islandske ambassade. Sagatid vil være det første af en række arrangementer, der fejrer 100-året for Islands suverænitet.