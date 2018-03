Årvågen politiker opdagede kæmpe bogføringsfejl

Lars Carstensen opdagede en bogføringsfejl på 222 millioner kroner på side 26 i et bilag til kommunens regnskab. Fejlen er nu rettet og havde som sådan ikke indflydelse på kommunens økonomi. Den konservative viceborgmester undrer sig alligevel over, at det kunne ske.

Furesø - 23. marts 2018 kl. 11:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til sin egen store forbløffelse kunne den konservative viceborgmester Lars Carstensen konstatere, at kommunens egenkapital tilsyneladende var forsvundet. Heldigvis var der tale om en bogføringsfejl - en stor en af slagsen til en værdi på 222 millioner kroner.

- Det overrasker mig, at jeg som lægmand skal sidde og finde fejlene. Det må ikke ske, lyder det fra Lars Carstensen.

Det var i forbindelse med økonomiudvalgets møde forud for onsdagens byrådsmøde, at han gjorde opmærksom på den mærkværdige situation.

- Jeg undrede mig over, at kommunens egenkapital var blevet negativ, hvilket for en privat virksomhed ville være ensbetydende med en truende konkurs. Det gav ingen mening, fortæller Lars Carstensen.

Han fandt de besynderlige tal på side 26 i et bilag. Her var Furesø Kommunes anlægsaktiver værdisat væsentligt lavere end året før.

- De kunne ikke svare i forbindelse med økonomiudvalgets møde, men der er efterfølgende kommet et svar fra forvaltningen til medlemmerne af økonomiudvalget. Der er tale om en fejl. Der er ikke noget lusk i det, understreger Lars Carstensen.

Han undrer sig dog gevaldigt over, at der ikke er mere fokus på kommunens aktiver og passiver.

- Det er mærkeligt. Lige præcis med gæld og formue har der været et stort fokus de sidste ti år, og det skal vi fortsat have, for der er stadig en stor gæld, der skal afvikles, fastslår Lars Carstensen.

Furesø Byråd behandlede regnskaberne onsdag aften og her blev fejlen nævnt. Efterfølgende er det rettet, så regnskaberne kommer til revision med de korrekte tal.

En beklagelig fejl

Frederiksborg Amts Avis har spurgt ind til sagen hos Furesø Kommune.

Her lyder svaret:

- Der er desværre tale om en beklagelig registreringsfejl, som har medført, at de finansielle anlægsaktiver ultimo regnskabsåret 2017 er opgjort og bogført til ca. 976 mio. kr. i stedet for retteligt 1.198 mio.kr. Fejlen skyldes , at der i årsregnskabet for 2017 fejlagtigt er registreret en negativ regulering af værdien af Furesø Spildevand på ca. 222 mio. kr, lyder det fra Tine Gram, centerchef i Center for Økonomi og Administration

Hun fortsætter:

- Den fejlagtige regulering af værdien vedr. Furesø Spildevand påvirker opgørelsen af Furesø Kommunes egenkapital, der skal forøges med 222 mio. kr. Dette medfører, at egenkapitalen ikke udviser en negativ saldo på ca. 91 mio. kr., men udviser en positiv saldo på ca. 131 mio.

Tine Gram understreger, at fejlen ikke har betydning for kommunens økonomi.

- Fejlen har ingen likviditetsmæssig betydning eller konsekvenser for kommunens økonomi. Der er redegjort for korrektioner i noterne til regnskabet og overfor revisionen. Forvaltningen vil skærpe sine kontrolprocesser fremadrettet, så vi undgår fejlregistreringer af den størrelsesorden, lyder det fra Tine Gram.