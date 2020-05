Artiklen: Årets første jordbær blev serveret for plejepersonale

Personalet på Ryetbo Plejehjem fortjente en hyldest i denne særlige corona-tid. Årets første jordbær fra Rokkedyssegaard i Kirke Værløse blev forvandlet til en jordbærkage, som blev serveret for Ryetbo Plejehjems ansatte.

- Mange gør en ekstra indsats f.eks. for de ældre borgere i denne tid. Årets første jordbær har Dessertdragen tryllet til en smuk jordbærkage, som vi i år har givet til personalet på Ryetbo Plejehjem i Værløse med tak for indsatsen, siger Lisbeth Toft fra Rokkedyssegaard.

Det er en fast tradition, at årets første jordbær går til Dessertdragens Kageværksted i København. De dyre bær bliver normalt brugt til kager, der lokker kunder i butikken, men ikke i år.

- De sidste ugers meget kolde nætter giver en langsommere modning, men til gengæld en god smag. Plukningen starter nu og der vil komme flere og flere jordbær for hver dag. Det har været et særligt forår på grund af Corona situationen. Vi er som alle andre påvirket, men har holdt fuldt fokus på at plante, dyrke og nu også høst til gårdbutikken, forklarer Lisbeth Toft.