91-årig snydt af tricktyv

Ifølge en anmeldelse til Nordsjællands Politi tirsdag klokken 17.13, henvendte en mand sig mellem klokken 12.30 og 13.00 i en bolig på Skovgården under påskud af, at han skulle undersøge boligens radiatorer.

Beboeren, en 91-årig mand, lukkede derfor manden ind.

Da manden var gået igen, opdagede han, at der var stjålet et pengeskab fra boligen indeholdende personlige papirer og et mindre beløb i kontanter.