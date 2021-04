86-årig kvinde fik franarret og misbrugt sit kreditkort

112 En 86-årig kvinde fra Farum blev onsdag aften udsat for bedrageri. Omkring kl.19 blev hun ringet op af en mand, der påstod at være fra den 86-åriges bank. Han fortalte, at hendes kreditkort var blevet hacket, og at hun derfor skulle aflevere det til en person, der snarest ville møde op på hendes adresse på Hestetangsvej.