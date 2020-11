Se billedserie REstaurant Furesøbad vandt sidste år.

84 firmaer indstillet til prisen for socialt ansvar

Furesø - 30. november 2020 kl. 06:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

- Tænk, med min historik, kunne det sagtens være mig selv, der havde brug for en hjælpende hånd til at komme til arbejdsmarkedet. Nu kan jeg hjælpe andre. Jeg er pivhamrende stolt over den nominering.

Charlotte Königs virksomhed Stald König er en af de otte nominerede til Furesø Kommunes CSR-pris. Den gives til virksomheder, der tager socialt ansvar.

Det gør Stald Kåonig ved at ansætte flexjobbere og virksomhedspraktikanter. De hjælper med at passe hestene. For siden august har der været ridefysioterapi i den store ridehal. Charlotte brugte selv ridefysioterapi til at komme tilbage efter en blodprop for to år siden.

- Det, at heste har brug for hjælp, gør det anderledes end et normalt arbejde. En varm og blød hestemule kan gøre meget, siger Charlotte König.

Hun blev overrasket, da kommunens folk fortalte hende om nomineringen.

- Jeg havde ingen anelse om, at den pris eksisterede. Det er ikke derfor, jeg gør det. For mig er det fedt at kunne bruge mine erfaringer med hestene til at hjælpe andre, forklarer Charlotte König.

84 virksomheder indstillet

Interessen for at tage et socialt ansvar er vokset blandt Furesø Kommunes virksomheder samt kommunens samarbejdsparternere i andre kommuner.

Det afspejler sig i antallet af indstillinger til CSR-prisen, som uddeles til virksomheder, der tager et socialt ansvar ved at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet.

- Selvom det er været et udfordrende år for mange virksomheder, har der stadig været plads til at gøre en forskel for borgere, der har haft brug for en ekstra chance på arbejdsmarkedet. Det er flot, at det lokale erhvervsliv udviser samfundssind på denne måde, og det håber vi på at kunne synliggøre med prisen, siger udvalgsformand Hasan Yilmaz (S)

Jobcentret har inviteret repræsentanter fra lokale virksomheder til et Advisory board, som har fået den svære opgave at indsnævre feltet af indstillede virksomheder. Advisory boardet har nu valgt otte virksomheder, som er i spil til prisen. Der er en pris til en virksomhed i Furesø Kommune og en pris til en virksomhed udenfor kommunen.

- Advisory boardet har i udvælgelsen set efter de særligt gode historier, der kan inspirere andre virksomheder. Nogle virksomheder er gået rigtig langt for at der er plads til kandidaternes særlige behov fx sproglige eller helbredsmæssige udfordringer. Det er blevet belønnet, da Advisory boardet valgte de nominerede, fortæller Flemming Sommer, centerchef i Jobcenter Furesø.

Udvalget for beskæftigelse og erhverv vælger de endelige vindere af prisen, som offentliggøres i januar 2021.

De nominerede virksomheder i Furesø Kommune er:

Func

Ibsen Photonics

Mamma Production

Rema1000 Jonstrup

Stald König

De nominerede udenfor Furesø er:

Becher Madsen Service

Huset Venture

Moduo