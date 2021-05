Artiklen: 6oo borgere indsamlede mere end et ton affald

affald Der var i uge 15 fuld fart over affaldsindsamlingen i hele Furesø Kommune.

Dermed endte der med at blive indsamlet over et ton affald af næsten 600 borgere. Det skete som led i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.