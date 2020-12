Artiklen: 66-årig sigtet for vold mod pakkebud

En 66-årig mand fra Frederiksværk begik onsdag formiddag vold mod et mandligt pakkebud. Episoden fandt sted på Gammelgårdsvej i Farum, hvor manden skubbede det 41-årige pakkebud så hårdt, at han faldt ned i et cykelstativ.

Den 66-årige blev derfor sigtet for vold. Det fremgår ikke af anmeldelsen, hvorfor han skubbede til pakkebuddet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv