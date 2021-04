Anlægsgartner OKNygaard og arbejdsmarkedsuddannelse 'Tamu' skaber sammen et grønt område for beboere i 60 boliger. Pressefoto

60 boliger i Jonstrup får grønnere omgivelser

Anlægsgartner og 'Tamu' laver et mere grønt miljø

I Jonstrup nær Værløse er anlægsgartner OKNygaard i gang med et grønt projekt i samarbejde med den landsdækkende arbejdsmarkedsuddannelse for unge 'Tamu'. Projektet giver 60 boliger et nyt og grønnere uderum.