Se billedserie Sofie Østergaard, vært på DR Ultra, overraskede onsdag morgen klassen midt i engelskundervisningen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder og video: 5.b vinder stor klimakonkurrence Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder og video: 5.b vinder stor klimakonkurrence

Furesø - 14. november 2019 kl. 10:23 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overraskelse og vantro stod malet i ansigterne på eleverne i 5.b på Stavnsholtskolen, da engelskundervisningen onsdag morgen blev afbrugt af et tv-hold.

- Jeg er her for at fortælle, at I har vundet »Knæk Klimakoden« og 15.000 kroner!, sagde vært på DR Ultra, Sofie Østergaard, til eleverne, mens kameraet rullede, og konfittirør blev skudt af.

10.000 elever fra 4.-6. klasse over hele landet har deltaget i ultra:bits konkurrence om at finde på de mest anderledes og sjove teknologi-idéer, der kan gøre forældre mere klimavenlige. 5.B vandt hovedpræmien for Bedste Løsning og 15.000 kroner til en oplevelsestur, mens en klasse i Aalborg vandt for Bedste Ide.

5.B har sammen med de to andre 5. klasser på skolen udviklet og arbejdet med forskellige ideer, og en lille gruppe på fire har arbejdet med vinderprojektet, et klimaur. Uret kommer med gode forslag i løbet af dagen, f.eks. til at snuppe cyklen i stedet for bilen, at slukke for det varme vand i badet og handle mere miljøbevidst. Uret kan beregne, hvor meget CO2 og strøm man har sparet, og alle i familien kan have et ur, så man kan konkurrere om at blive ugens familieklimahelt.

- Jeg blev inspireret af mine forældre, der har et ur, der fortæller dem, hvor meget de har sovet, hvor mange skridt de har gået og sådan. På den måde fik jeg ideen, fortalte Maja.

DR Ultra-vært Sofie Østergaard gør klar

til at åbne døren og overraske klassen

med den store check. Foto: Allan Nørregaard



Sammen med klassekammeraterne Mikkel, Benyamin og William har hun udviklet og arbejdet med ideen, og klassen har også lavet en reklamevideo og en bruttotype. - Det har været rigtig sjovt og spændende, sagde Maja.

Kreativ folkeskole Natur- og teknologilærer Eva Kristjansdottir, der har tilmeldt klassen til konkurrencen, glæder sig over klassens succes.

- Det er fedt at vise eleverne, at folkeskolen er mere end matematik og grammatik. At det også er at være innovativ og tænke kreativt. Vi laver mange innovationsøvelser i undervisningen, fortalte Eva Kristjansdottir.

Konkurrencens dommerpanel bestod af Anne-Mette Friis, børn- og ungechef i FN's Børnefond UNICEF, Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i Industriens Fond, Lene Christensen, specialkonsulent i Astra, Jesper Theilgaard, meteorolog, Klimaformidling.dk, Martin Exner, it-didaktisk konsulent i CFU Campus Carlsberg, Louise Overgaard, formand for Coding Pirates og Thor Kongsgaard Guldager, vært på NØRD, DR Ultra.

Udover pengepræmien får klassen også faglig feedback på deres løsning fra Det nationale naturfagscenter, Astra, så klassen kan arbejde videre med idéen, hvis de vil deltage i andre konkurrencer med idéen. Klassen går direkte videre i Astras konkurrence Min Vildeste Ide, og vinderne inviteres sammen med hele klassen med på ultra:bits helt egen vinderstand på Science EXPO i april 2020. Indslaget, hvor klassen blev overrasket af et kamerahold, blev sendt torsdag klokken 10 på Dr Ultra i programmet Ultra Nyt. Det kan ses på DRs hjemmeside.