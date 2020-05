58-årig slog teenager i hovedet

Nordsjællands Politi sendte en patrulje til stedet. Her forklarede en 15-årig mand fra Farum, at han var blevet slået i hovedet af den 58-årige mand.

Det skulle ifølge den unge mands forklaring være sket, fordi han var kommet kørende på knallert på stisystemet.

Her trådte den 59-årige mand fra Farum ud foran ham og signalerede, at han skulle stoppe, fordi det ifølge manden var ulovligt at føre knallert på stien. Det udviklede sig til, at han tog fat i knallertførerens krave.

Da den 15-årige tog hjelmen af blev han i følge sin egen forklaring slået i hovedet, hvorefter der opstod yderligere håndgemæng mellem de to.