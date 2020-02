Artiklen: 55-årig snuppet for spritkørsel

En 55-årig mand fra Farum havde en promille over det tilladte, da han torsdag eftermiddag klokken 12.50 kom kørende ad Ryttergårdsvej. Her blev han standset af en patrulje, som sigtede ham for spirituskørsel og tog ham med på hospitalet, hvor han fik udtaget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille.