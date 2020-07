55-årig røg en tur i detentionen

FARUM: Onsdag klokken 17.40 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en svært påvirket mand stod og lænede sig op ad en ladcykel på Frederiksborgvej ved Slangerupvej. Anmelderen frygtede, at manden var så påvirket, at han kunne finde på at cykle ned på motorvejen. Kort efter indløb der endnu en anmeldelse om manden, der nu stod midt på vejbanen på Frederiksborgvej.