5.-8. klasse-elever vender tilbage til Furesøs skoler efter påske

"Vores lærere og skoleledere glæder sig så meget til at se børnene fysisk igen. Og hvor bliver det godt for eleverne at se deres kammerater og få en mere normal hverdag tilbage," siger formand for udvalget Henrik Poulsen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Da det er en kabale at få fremmødekalender, sikker afstand og lærerressourcer til at gå op, begynder de første børn fra 5. til 8. klasser senest torsdag efter påske. Det er en lokal beslutning på den enkelte skole, om eleverne kan starte 1-2 dage tidligere," fortsætter han.

50 procent fremmøde

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse fulgte en anbefaling fra forvaltningen om at sikre tid til at planlægge en ordentlig fysisk tilbagevenden til skole samtidig med, at der tilbydes online undervisning den anden halve af tiden. Ifølge nationale retningslinjer må 5.-10. klasserne have 50 procent fremmøde i skolerne.