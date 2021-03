44-årig mand kørte uden kørekort

112 Politiet stoppede og kontrollerede tirsdag eftermiddag kl. 16.16 en 44-årig mandlig bilist på Hillerødmotorvejen i retning mod København nær afkørsel 10. Det viste sig, at manden, der er fra Herlev, ikke havde ret til at køre bil, og han blev derfor sigtet for at køre alligevel. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv