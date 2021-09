41-årig mand sigtet for hash i kælderrum

112 I både Værløse og Farum blev der mandag fundet moderate mængder hash. Det skete som led i Nordsjællands Politis indsats mod narkosalg på gadeplan. I Farum Midpunkt blev der søgt med narkohunde, og her blev der fundet to fryseposer med hash, som var skjult i et buskads. Hashen blev taget med til politistationen som hittehash.

Politiet var også ude med narkohunde i kælderen under en bebyggelse på Kirke Værløsevej. Her blev der i et kælderrum fundet en moderat mængde hash, og en 41-årig mand fra Værløse blev sigtet for at have ligget inde med hashen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv