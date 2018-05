Send til din ven. X Artiklen: 4. klasser pusler om deres helt egne skolehaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

4. klasser pusler om deres helt egne skolehaver

Furesø - 01. maj 2018 kl. 16:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Furesø skal alle skoleelever have jord under neglene. Kommunens Projektleder for Grøn Omstilling, Stine Rahbek Pedersen, er i samarbejde med entusiastiske lærerkræfter kommet langt med den tanke. I sidste uge var hun en tur på Sønderskolen, hvor de har indskolingshaver, madkundsskabshaver og FFO-klubben har en caféhave

- For et par uger siden kontaktede skolehavelærerne mig for at få yderligere højbede så alle 4. klasser også kan få et skolehaveforløb, fortæller Stine Rahbek Pedersen, som blev mødt af et skønt syn.

- Da jeg kom forbi var 4.a og 4.b ude i deres skolehaver for første gang, sammen med skolehavelærerne Trine og Kimmie og deres egne lærere. Jeg blev virkelig imponeret. Alle børn var i gang, det var småkoldt og regnede lidt. Alligevel var der store smil og masser af koncentreret samarbejde eleverne imellem, om at få lagt kartoflerne med det rigtige antal cm imellem, så deres haveplan de havde udarbejdet i målestoksforhold 1:10 blev realiseret i deres egen lille have, forklarer Stine Rahbek Pedersen, som er overbevist om, at hun nok har det bedste job i kommunen.

- Helt ærligt det er simpelthen bare så fedt, at jeg som Furesø Kommunes projektleder for Grøn Omstilling kan få lov til at designe indsatser, der understøtter lærerne og pædagogerne i deres arbejde med, at realisere visionen om, at alle elever skal have et skolehaveforløb i deres barndom, siger Stine Rahbek Pedersen.

