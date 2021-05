38-årig mand kørte narkokørsel med falsk kørekort

112 Det var ikke så lidt, at en 38-årig mandlig bilist mandag aften blev sigtet for. Politiet standsede mandag aften kl.19.05 manden på Hillerødmotorvejen ved Værløse.

Han blev først bedt om at vise sit kørekort, men manden viste i stedet et falsk, udenlandsk kørekort med korrekt billede, men med en andens navn og fødselsdato. Bilisten, som viste sig at være en 38-årig mand fra Ringsted, blev derfor sigtet for dokumentfalsk.

Derudover blev han sigtet for at køre uden kørekort, samt anholdt og sigtet for narkokørsel, da narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Bilen blev ved samme lejlighed beslaglagt. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv