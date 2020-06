36-årig mand sigtet og kørt på hospitalet

En 36-årig mand fra Frederiksværk var på flere måder genstand for politiets opmærksomhed, da han tirsdag besøgte Farum.

Klokken 17.15 han standset af en patrulje på Borgmester Jespersensvej og bedt om at fremvise et gyldigt kørekort. Det kunne manden ikke, idet han havde fået frakendt førerretten, og det modtog han derfor en sigtelse for.