32-årig bilist sigtet for tre forhold

112 En 32-årig mandlig bilist fra Charlottenlund blev natten til mandag standset af en patrulje på Slangerupvej i krydset ved Hillerødmotorvejen. Det skete kl. 2.30, og et narkometer vister, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.